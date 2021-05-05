الرافدين يطلق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية

المستقلة /- اطلق مصرف الرافدين، مبادرة النافذة الواحدة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلد وبسقوف مالية مفتوحة لتعزيز القطاع الاستثماري.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “المبادرة تقوم على اساس تسهيل وتبسيط اجراءات الشركات والمستثمرين وإنجاز المعاملة في اسرع وقت بعيدا عن الروتين لغرض استقطاب المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لها لغرض إنجازمشاريعهم”.

وأكد “انشاء غرفة موحدة في الادارة العامة للمصرف من الاقسام المعنية المناط بها مهمة تمشية التسهيلات الاستثمارية لإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة”.

ولفت الى ان “المصرف يدعم العديد من المشاريع الاستثمارية ومنها مشاريع الاسكان في اغلب محافظات البلد اسهاماً منه في تنشيط القطاع والتخفيف من أزمة السكن”.

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