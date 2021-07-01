الرافدين يسهل اجراءات فتح حسابات التوفير والجاري لايداع المواطنين اموالهم في المصرف

المستقلة/- اصدر مصرف الرافدين تعليمات جديدة لتسهيل الاجراءات امام المواطنين الراغبين بفتح حسابات التوفير والجاري لايداع اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إن “المصرف الغى شرط شاهد التعريف للزبائن الراغبين بافتتاح حسابات جارية وذلك بهدف استقطاب اكبر عدد من الزبائن مع الالتزام بتطبيق مبدأ اعرف زبونك واتخاذ اجراءات العناية الواجبة”.

وجدد المصرف تأكيده على “الالتزام بتقديم مستمسك ثبوتي واحد عند فتح حسابات التوفير والجاري”.

واوضح البيان ان “البطاقة الموحدة تغني عن باقي المستمسكات ولا حاجة لانتظار صحة صدورها فيما تعتمد هوية الاحوال المدنية او جواز السفر او بطاقة السكن او تأييد السكن لمن لم تصدر لهم بطاقة موحدة”.

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