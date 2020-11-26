الرافدين يستمر باجراءاته القانونية ضد المتخلفين عن تسديد القروض

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االمستقلة /- اعلن مصرف الرافدين، ان اجراءاته القانونية مستمرة في فروعه بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض بمختلف أنواعها.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، انه “وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين”.

واشار الى ان “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف ضرورة للحفاظ على المال العام”.

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