الرافدين يستقطب المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض

المستقلة /-وجّه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بضرورة استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لهم لغرض استكمال مشاريعهم الاستثمارية بمختلف انواعها.

وقال المصرف، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه : إن “مديره العام عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من مدراء الفروع والمندوبين في محافظات البلاد للتباحث بشان الية العمل المصرفي والخدمات التي تقدم للمواطنين”.

وأضاف البيان/ أن “مدير عام المصرف شدد على ضرورة مساهمة القطاع المصرفي في دعم وتنشيط القطاع الخاص في مختلف المجالات”.

ودعا البيان إلى “تقديم افضل الخدمات المصرفية للزبائن والعمل على تسهيل اجراءات معاملاتهم ووضع الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض انجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة ومن دون عراقيل بعيداً عن الروتين”.