الرافدين يستقطب المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /-وجّه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بضرورة استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لهم لغرض استكمال مشاريعهم الاستثمارية بمختلف انواعها.

وقال المصرف، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه : إن “مديره العام عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من مدراء الفروع والمندوبين في محافظات البلاد للتباحث بشان الية العمل المصرفي والخدمات التي تقدم للمواطنين”.

وأضاف البيان/ أن “مدير عام المصرف شدد على ضرورة مساهمة القطاع المصرفي في دعم وتنشيط القطاع الخاص في مختلف المجالات”.

ودعا البيان إلى “تقديم افضل الخدمات المصرفية للزبائن والعمل على تسهيل اجراءات معاملاتهم ووضع الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض انجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة ومن دون عراقيل بعيداً عن الروتين”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

الطلبة يعلن عن الكادر التدريبي الجديد في الدوري العراقي

اخبار العراق

اقليم كوردستان سيتخذ تدابير احترازية جديدة بعد ظهور فيروس كورونا المتحور

اخبار العراق

وزارة التجارة تعلن عن شروط وتعليمات جديدة لاصدار هوية الاستيراد

اخر الاخبار

شركة تسلا تحقق هدفها بإنتاج نصف مليون سيارة في عام 2020

اخبار العراق

البعيجي : على الحكومة الاسراع بأعلان نتائج التحقيق بأستهداف قادة النصر

اخبار العراق

محقق فدرالي : اشعر بالاشمئزاز من العفو الذي اصدره ترامب بحق المدانين الاربعة

اخبار العراق

الرافدين يستقطب المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض