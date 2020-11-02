اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مستمرة بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين

الرافدين يستثنى المقترضين المتقاعدين من شرط تقديم سند عقار استثناء المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند العقار

المستقلة / – استثنى مصرف الرافدين المقترضين المحالين على التقاعد من تقديم سند عقار ومنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان” المصرف استثنى المقترضين المحالين على التقاعد من شرط تقديم سند عقار لمنحهم كتب عدم ممانعة لترويج معاملاتهم التقاعدية في حالة تقديم كفيله تأييداً للمصرف بالابقاء على كفالته للمتقاعد”.

واضاف ان” التعليمات الجديدة تقتضي ان يقدم المحال الى التقاعد تعهداً بسداد المبلغ المتبقي بذمته من الاقساط من مكافأة نهاية الخدمة”.

واشار الى انه” في حال اصبح القرض من دون كفيل ضامن لأي سبب من الاسباب يقدم المقترض كفيلا بديلا شرط ان يكون موظفاً موطناً راتبه لدى المصرف حصراً”.