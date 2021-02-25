الرافدين يدعو وزارة الداخلية الى تزويده بقوائم المنتسبين لمنحهم السلف الالكترونية

المستقلة /- دعا مصرف الرافدين، وزارة الداخلية الى تزويد المصرف بقوائم منتسبي مديريات وزارة الداخلية الراغبين بالحصول على السلفة الالكترونية المقدمة من قبل المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، “على مديريات وزارة الداخلية تزويد المصرف بقوائم منتسبيها الراغبين بالحصول على السلفة الالكترونية على ان تكون القوائم موقعة ومختومة من قبل الدائرة الادارية والمالية والقانونية ومرفقة مع قرص cd وبحضور مخول من كل مديرية وبكتاب رسمي ليتسنى للمصرف اتخاذ اجراءات منح السلفة الفورية وبالسرعة الممكنة”.

واضاف ان “هذا الاجراء يأتي تماشيا مع سياسة المصرف في تقديم افضل الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع ودعما لجهود منتسبي وزارة الداخلية”.

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