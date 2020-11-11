الرافدين : مستمرون في فتح الحسابات للمواطنين لقاء حصولهم على الفوائد

الرافدين : مستمرون في فتح الحسابات للمواطنين لقاء حصولهم على الفوائد مصرف الرافدين يمنح المواطنين الفوائد مقابل فتح الحسابات

المستقلة/ – أعلن مصرف الرافدين، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح أخرى لإيداع أموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الأربعاء، إن “المصرف مستمر في فتح الحسابات (التوفير والجاري) للمواطنين وإيداع أموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”.

ودعا المصرف، المواطنين إلى “زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع أموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الإيجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”.