الرافدين : مبادرة النافذة الواحدة هدفها تمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد

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المستقلة/- اعلن مصرف الرافدين ان مبادرة النافذة الواحدة هدفها تمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد وبسقوف مالية مفتوحة .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاحد ،  إنه “تماشيا مع سياسة وخطة المصرف الهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تفعيل القطاع الخاص والنشاطات والفرص الاستثمارية وبتوجيه من وزارة المالية لدعم الاستثمار فقد تقرر اطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتعزيز القطاع الاستثماري في العراق “.

مشيرا الى ان” هذه المبادرة تقوم على اساس تسهيل وتبسيط اجراءات الشركات والمستثمرين وانجاز المعاملة في وقت وبسرعة قياسية بعيدا عن الروتين وحلقات الترهل الزائدة التي تتطلب اكتمالها لايام معدودة وذلك عبر انشاء غرفة موحدة من الاقسام المعنية والمناطه لها مهمة الاستثمار يكون هدفها الانتهاء من معاملة المستثمر ومنحه القرض بكل سهولة وانسيابية”.

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