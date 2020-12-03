الرافدين : ستم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية لشهر كانون الأول

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المستقلة / – أصدر مصرف الرافدين، بياناً بشأن رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر كانون الاول.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إنه “تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية لشهر كانون الأول للرجال والنساء في عموم العراق”.

واضاف ان “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه”.

 

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