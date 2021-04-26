الرافدين : توطين رواتب منتسبي عدد من الدوائر الامنية في المحافظات

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين عن توطين رواتب منتسبي عدد من الدوائر الامنية في المحافظات ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منة ” تم توطين رواتب عدد من منتسبي القوات الامنية في واسط وصلاح الدين والبصرة وكربلاء والنجف والانبار ومنحهم البطاقة الالكترونية ، لتسلم رواتبهم الشهرية عبرها”.

واشار الى انه “بامكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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