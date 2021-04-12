الرافدين : اقبال متزايد للتقديم على شقق بسماية

المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، أن فروعه شهدت اقبالا متزايدا للتقديم على شقق بسمايا منذ اليوم الأول للمباشرة باستلام معاملات المواطنين وفق الضوابط والتعليمات الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إن “المصرف تسلم العديد من معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على شقق بسمايا وذلك بعد تخفيض نسبة المقدمة الى ١٠ بالمئة والتسديد ٢٥ سنة”.

وأوضح، أن “الفروع التي تمنح قروض بسمايا هي المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن”.