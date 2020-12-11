الرافدين مستمر في فتح الحسابات للمواطنين لإيداع أموالهم

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المستقلة  / -اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين لإيداع أموالهم وحصولهم للفوائد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (11 كانون الاول 2020)، إن “المصرف مستمر في فتح الحسابات ( التوفير والجاري ) للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”.

ودعا “المواطنين الى زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”.

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