الرئيس الفلسطيني يستقبل الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان برام الله

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان.

وأشاد الرئيس بـ”الصمود الأسطوري للغضنفر أمام ظلم السجانين وقدرته على هزيمة هذا السجان بإرادته الصلبة وعزيمته التي لم تلن”.

وقال إن “هذا الانتصار أدى إلى تحريره من سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد الرئيس فخره بالغضنفر “الذي يمثل نموذجا للشباب الفلسطيني الذي نعتز به حيث نجح من خلال صموده وتحديه للسجان أن يعيد إيصال قضية الأسرى مرة أخرى إلى العالم أجمع”.

وشدد على “أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار بالمنطقة إلا بتحرير الأسرى كافة وتبيض المعتقلات”.

من جهته شكر الغضنفر الرئيس الفلسطيني على استقباله ومتابعته لقضيته منذ اليوم الأول لإضرابه عن الطعام حتى تحرره ولغاية اليوم وتسخير الإمكانيات كافة من أجل دعمه واصلا شكره للرئيس على كل ما يقدمه للأسرى من دعم ومواقفه الثابتة الرافضة للتنازل عن حقوق الأسرى والأسرى المحررين وأهاليهم.

وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان (28 عاما) قبل أيام وذلك بعد 65 يوما قضاها مضربا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.