الرئيس الفلسطينى يدعو الفصائل للعودة إلى الحوار”فورا”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، حركتي فتح وحماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، للعودة فورًا إلى حوار جاد لإنهاء الانقسام.

وقال في كلمة له بمستهل اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح إن ”الحوار يهدف لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر، التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية“.

وأضاف الرئيس عباس أن ”الشعب الفلسطيني لن يكل ولن يلين في مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية“.

وأشار إلى أنه على تواصل مع قادة الدول العربية والمجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفاً أن ”دولة فلسطين هي العنوان الشرعي لإعادة الإعمار، وذلك يتطلب وقفاً كاملاً وشاملاً للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين“.

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