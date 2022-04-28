الرئيس التركي يجري زيارة إلى السعودية تلبية لدعوة من الملك سلمان

المستقلة /- أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يجري اليوم الخميس، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان سيجري مباحثات في إطار زيارته التي تستغرق يومين.

وأوضح البيان أن الجانبين سيستعرضان خلال المباحثات العلاقات الثنائية من جميع جوانبها ومناقشة فرص تطوير التعاون.

وسيتبادلان أيضاً وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، بحسب البيان.

وتأتي الزيارة بعد ثلاث سنوات ونصف من اتهام القيادة السعودية بالقتل وإجراء محاكمة صورية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان أردوغان يتهم ”أعلى المستويات“ في الحكومة السعودية بإصدار أوامر قتل خاشقجي ، وانتقد الإجراءات القانونية في الرياض.

وبينما يواجه الاقتصاد التركي الآن مشاكل عميقة وتلوح في الأفق انتخابات صعبة، يرى خبراء أن أردوغان يسعى لإصلاح علاقات أنقرة الدبلوماسية المتوترة.

DXN GEMpyuri

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