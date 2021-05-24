الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وتركي آل الشيخ

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الديوان الملكي بالسعودية ورئيس مجلس إدارة الترفيه تركى آل الشيخ، الشراكة الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس المصري أكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفى مختلف المجالات سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص فى البلدين.

وأوضح أن العلاقات تشهد تطورا مستمرا وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه، مع التأكيد على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوما إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون فى سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع فى تحقيق الأهداف المشتركة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وتركي آل الشيخ

اخر الاخبار

سلمى حايك : كدتْ اموت بفيروس “كورونا”

اخر الاخبار

صور.. “في ذكرى ميلادها”.. نجل نادية العراقية يزور قبرها بـ”الورد والسوشي”

اخر الاخبار

فنزويلا تستعين بالثيران لمواجهة النقص الحاد في الوقود

اخر الاخبار

كن نيزكاً.. قدم خطوات ولا تتراجع خطوة

اخر الاخبار

تناصات (متحف النصوص) لصادق الطريحي

اخبار العراق

تعزيز العدالة لمكافحة الفساد في العراق.. مشروع بقيمة 15 مليون يورو

اخبار العراق

تعزيز العدالة لمكافحة الفساد في العراق.. مشروع بقيمة 15 مليون يورو

اخر الاخبار

مهرجان لاهاي السينمائي الدولي يعلن عن اسماء الافلام الفائزة

اخر الاخبار

العراق.. وتغييب النخب الثقافية والصحفية!!

رياضية

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام طاجيكستان

اخر الاخبار

Spotify : عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب الأكثر استماعا خارج مصر

اخر الاخبار

شاهد.. هدايا محمد رمضان في عيد ميلاده الـ33

اخر الاخبار

فيديو.. فان ديزل يتحدث عن كواليس الجزء الأخير من “Fast & Furious”

اخر الاخبار

مصر.. إعفاء طلاب غزة من المصروفات الدراسية

اخبار مصر

مصر.. السيسي يبعث رسالة إلى ملك الأردن

اخر الاخبار

السعودية .. ضبط 100 امرأة في تجمع مخالف لإجراءات كورونا.. فيديو