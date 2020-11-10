الذهب يسترد عافيته في تعاملات صباح يوم الثلاثاء

المستقلة/- استرد الذهب العالمي جزء من خسائره التي حققها أمس الأثنين، وعاود الارتفاع خلال التعاملات الصباحية اليوم.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 97 دولار، في نهاية تعاملات الأمس، وهي أكبر خسارة يومية منذ 7 سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.8% أي ما يعادل 32.6 دولاراً مسجلة 1886.60 دولار للأوقية ، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2% عند 1885.89 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.2% عند 24.23 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- مسجلاً 92.713 نقطة.