الذهب يرتفع مع اقتراب جو بايدن من البيت الأبيض

الذهب يرتفع مع اقتراب جو بايدن من البيت الأبيض

المستقلة/ أمل نبيل/ ارتفعت أسعار الذهب العالمي في التعاملات المبكرة ليوم الخميس، مع اقتراب جو بايدن من الفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن بايدن في مؤتمر صحفي أنه الأقرب للفوز بالانتخابات الأمريكية .

وارتفع إجمالي الأصوات التي حصل عليها “جون بايدن” من المجمع الانتخابي عند 264 صوتاً إذ يتبقى له 6 أصوات فقط لحسم النتيجة، مقابل 214 صوتاً حصل عليهم “دونالد ترامب”.

و ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7% مسجلة 1909.80 دولار للأوقية كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% عند 1909.81 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.8% عند 24.33 دولار للأوقية وصعد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.5% عند 875.68 دولار للأوقية، فيما زاد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.2% مسجلاً 2311 دولاراً للأوقية.