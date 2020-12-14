الذهب يتراجع في مستهل تعاملات الاثنين

المستقلة/-انخفضت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، رغم تراجع الدولار، مع زيادة حالة التفاؤل بين المستثمرين ببدء عمليات التلقيح عالميا ضد فيروس كورونا

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4% مسجلة 1836.10 دولار للأوقية ، و تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4% عند 1832.27 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.3% عند 24.03 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% مسجلاً 90.693 نقطة.