الذهب يتراجع في مستهل تعاملات الاثنين

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/-انخفضت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، رغم تراجع الدولار، مع زيادة حالة التفاؤل بين المستثمرين ببدء عمليات التلقيح عالميا ضد فيروس كورونا

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4% مسجلة 1836.10 دولار للأوقية ، و تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4% عند 1832.27 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.3% عند 24.03 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% مسجلاً 90.693 نقطة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

التربية : افتتاح ثلاث مدارس جديدة في البصرة ضمن مشروع تنمية الأقاليم

اخبار العراق

استشاري مصرفي : المركزي يضبط مزاد العملة بخطوات “اصلاحية”

اخر الاخبار

برغم العقوبات.. الطمع يدفع أشخاصا لأداء شهادة مزيفة أمام المحاكم

اخبار مصر

وفد مصريّ في غزّة.. للدفع باتجاه المصالحة الفلسطينية

اخبار مصر

مصر تجمع وفاء بن خليفة مع خالد النبوي و يسرا

اخر الاخبار

تفجير يستهدف ناقلة نفط في ميناء جدة

اخر الاخبار

الذهب يتراجع في مستهل تعاملات الاثنين