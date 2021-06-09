الذهب يتحرك داخل نطاق ضيق بانتظار بيانات التضخم الامريكية

المستقلة /- يتحرك الذهب داخل نطاق ضيق خلال التعاملات الصباحية ، اليوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي، ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.

وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر، بينما استقر مؤشر الدولار.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1896.60 دولار.

وغدا الخميس، يتابع المتعاملون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال السياسة النقدية.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.64 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 % إلى 2803.13 دولار، بينما هبط البلاتين 0.1 % إلى 1160.08 دولار.

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