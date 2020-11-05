الذهب العالمي يقفز بنحو 34 دولار

أغلق الذهب تعاملات اليوم الخميس على مكاسب تزيد عن 34 دولار وسط انخفاض حاد للدولار وترقب شديد لنتائج الانتخابات الأمريكية.

ويقترب المرشح الديمقراطي جون بايدن من مقعد الرئاسة الأمريكية بعد حصوله على 264 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.8٪، أو ما يوازي 34.60 دولار إلى 1930.80 للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.4٪ عند 1928.30 دولار للأوقية.

وانخفص مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 ٪إلى 92.63.