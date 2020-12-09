الذبحة الصدرية احد أعراض مرض الشريان التاجي … كيف تعالجها
المستقلة … هي نوع من الأوجاع في الصدر، أو من الشعور بعدم الراحة، الناجم عن انخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب.
فعندما لا تحصل عضلة القلب (Myocardium) على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، من الممكن حدوث ألم في الصدر. وتوصف الذبحة، بشكل عام، بأنها الشعور بعَصْر (squeeze)، ضغط، ثِقل، شدّ أو ألم في الصدر.
أعراض الذبحة الصدرية
الألم في الصدر والإحساس بعدم راحة في الصدر هما العرضان، أو المميزان، الأساسيان للذبحة. الغثيان، التعب، ضيق التنفس، القلق، التعرق أو الدوخة، هي أعراض إضافية قد تصاحب الذبحة.
هنالك عدة طرق تساعد في علاج الذبحة الصدرية، بما في ذلك إدخال تغييرات في نمط الحياة، تناول الأدوية، رأب الوعاء (Angioplasty) وإدخال دِعامة (Stent)، أو طعم مجازة الشريان التاجي (Coronary artery bypass). ويهدف علاج الذبحة الصدرية إلى التقليل من تواتر الأعراض والتخفيف من حدتها وخطورتها، بالإضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية ومن خطر الوفاة.
- ينبغي الإبطاء من سرعة الحياة والتوقف من حين إلى آخر لأخذ قسط من الراحة
- الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة (الثقيلة)
- محاولة إيجاد طرق للاسترخاء
- الإقلاع عن التدخين
- الحرص على أن تكون التغذية صحية
- تخفيض الوزن
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