الديوانية : ضبط ثلاث شاحنات محملة بـ350 طنا من الحنطة المسمومة

المستقلة /-  أعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، ضبط ثلاث شاحنات محملة بـ350 طنا من “الحنطة المسمومة”.

قال الشعلان للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “مفارز الأمن الوطني في الديوانية تمكنت من ضبط ثلاث شاحنات كبيرة قادمة من محافظة واسط محملة بكمية 350 طنا من الحنطة غير الصالحة للاستهلاك البشري”.

وأوضح أن “نتائج الفحص المختبري أثبتت أن الكمية التي تمت مصادرتها منخورة ومصابة بآفات وتم صبغها لغرض بيعها وتداولها بين المسوقين”.

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