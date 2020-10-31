الدوري العراقي.. تعرف على مباريات الجولة الثالثة
(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسام الدين جمال – أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، عن جدول مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.
وتنطلق الجولة الثانية يوم الخميس القادم، وتستمر على مدار 4 أيام.
ونقدم لكم في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم، ومواعيدها بتوقيت بغداد.
اليوم الأول (الخميس)
النفط × بغداد – 2.30 ظهرا – ملعب النفط
الميناء × الكهرباء – 5.30 عصرا – ملعب الفيحاء
اليوم الثاني (الجمعة)
الحدود × نفط البصرة – 2.30 ظهرا – ملعب التاجي
القوة الجوية × الصناعات الكهربائية – 2.30 ظهرا – ملعب الشعب
الطلبة × الزوراء – 6 مساء – ملعب الشعب
اليوم الثالث (السبت)
السماوة × النجف – 2.30 ظهرا – ملعب السماوة
زاخو × الشرطة – 2.30 ظهرا – ملعب زاخو
اليوم الرابع (الأحد)
الديوانية × الكرخ – 2.30 ظهرا – ملعب الديوانية
القاسم × أربيل – 2.30 ظهرا – ملعب الكفل
نفط الوسط × نفط ميسان – 5.30 عصرا – ملعب كربلاء
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