الدوري العراقي.. تعرف على مباريات الجولة الثالثة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسام الدين جمال – أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، عن جدول مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتنطلق الجولة الثانية يوم الخميس القادم، وتستمر على مدار 4 أيام.

ونقدم لكم في السطور التالية جدول مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم، ومواعيدها بتوقيت بغداد.

اليوم الأول (الخميس)

النفط × بغداد – 2.30 ظهرا – ملعب النفط

الميناء × الكهرباء – 5.30 عصرا – ملعب الفيحاء

اليوم الثاني (الجمعة)

الحدود × نفط البصرة – 2.30 ظهرا – ملعب التاجي

القوة الجوية × الصناعات الكهربائية – 2.30 ظهرا – ملعب الشعب

الطلبة × الزوراء – 6 مساء – ملعب الشعب

اليوم الثالث (السبت)

السماوة × النجف – 2.30 ظهرا – ملعب السماوة

زاخو × الشرطة – 2.30 ظهرا – ملعب زاخو

اليوم الرابع (الأحد)

الديوانية × الكرخ – 2.30 ظهرا – ملعب الديوانية

القاسم × أربيل – 2.30 ظهرا – ملعب الكفل

نفط الوسط × نفط ميسان – 5.30 عصرا – ملعب كربلاء