الدوري العراقي.. “الإضاءة” تسبب أزمة في مباراة النجف والديوانية

المستقلة/- شهدت مباراة النجف وضيفه الديوانية، مساء الثلاثاء، في الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز، أزمة بسبب غياب الإضاءة.

وكان النجف قد فاز على ضيفه الديوانية بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في أولى جولات المرحلة الثانية من الدوري العراقي.

وتوقفت النجف وضيفه الديوانية بعد مرور قرابة نصف ساعة من بدايتها، بسبب الظلام الذي حل على ملعب النجف بعد انقطاع الكهرباء.

وحمّلت وزارة الشباب والرياضة إدارة النجف مسؤولية انقطاع الكهرباء في مباراة الديوانية، ووجه الوزير عدنان درجال يوجه بوضع حل لهذه المشكلة ابتداء من الجولة القادمة.

وأكدت الوزارة أن الأندية التي تستخدم ملاعبها، تكون مسؤولة على توفير متطلبات المباريات بضمنها وقود الديزل للمولدات.

ووجّه الوزير أيضا بإدخال منظومة الكهرباء غير المنقطعة “يو بي إس” على ملاعب الوزارة، حيث أن انقطاع التيار يحتاج ما بين 15 و20 دقيقة لتعود الإنارة الكاملة.

كما سيتم الاعتماد على المولدات وليس التيار الوطني في المباريات المنقولة، اعتبارا من الدور المقبل.

وأشار درجال إلى وجود اتفاق مع محافظ وإدارة النجف على منح الملعب خط خاص إثناء المباريات، قبل أن يفاجأ الجميع بانقطاع الكهرباء.

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