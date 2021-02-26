الدوري الأوروبي.. مواجهات نارية في ثمن النهائي

المستقلة/- أقيمت مساء اليوم الجمعة، قرعة ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، في مدينة نيون السويسرية.

وكانت منافسات دور الـ 32 من البطولة، اختتمت، أمس الخميس، ليكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

أياكس – يونج بويز

دينامو كييف – فياريال

روما – شاختار دونيتسك

أولمبياكوس – آرسنال

دينامو زغرب – توتنهام

مانشستر يونايتد – ميلان

سلافيا براج – رينجرز

غرناطة – مولده

ويقام ذهاب هذا الدور يوم 11 مارس/آذار المقبل، والعودة يوم 18 من نفس الشهر.

وسيخوض الفريق الأول في القرعة مباراة الذهاب على ملعبه.