الداخلية : انخفاضاً نسب العمليات الاجرامية في بغداد الى 16%

المستقلة  / – أشّرت وزارة الداخلية، انخفاضاً في نسب العمليات الاجرامية في بغداد خلال العام الحالي الى 16 بالمئة، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

افاد بذلك مدير مديرية مكافحة اجرام بغداد اللواء الحقوقي وليد علي اكبر، في تصريح للصحيفة لـ«الصباح» تابعته المستقلة، موضحا انه لاتوجد زيادة في نسب الجرائم لهذا العام في العاصمة.

وان مايحصل هي جرائم اعتيادية تقع في اي منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة، واضاف ان معالجة مثل هذه الجرائم تتم بسرعة وكفاءة عن طريق القاء القبض على الجناة.

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