الداخلية : اعتقال مطلوبين بقضايا خطف وسرقة وتزوير في العاصمة بغداد

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المستقلة /-أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال مطلوبين بقضايا خطف وسرقة وتزوير في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إن “مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، حصيلة لممارساتها الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضاف البيان، أن “مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية تنوعت بين جرائم الخطف والسرقة وترويج العملة المزيفة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة”.

وتابع البيان، أن “المفارز ألقت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك في مناطق متفرقة من العاصمة، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ”.

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