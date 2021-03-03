المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية، إيقاف عمليتي ابتزاز في كركوك والأنبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف عمليتي ابتزاز مارسها شخصان من محافظتي كركوك والأنبار بحق فتاتين من محافظتي ميسان والأنبار”.

وبينت المجتمعية أنها “استطاعت الوصول إلى المبتزين ومواجهتهما بالأدلة التي تثبت تورطهما بجريمتيهما، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاتين”.