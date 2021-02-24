“الخير للاستثمار”..يتصدر الأسهم الرابحة ببورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/أنهى مؤشر البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ، على تراجع في الأداء.
وانخفض المؤشر العام لبورصة العراق بنسبة 0.14٪ ليصل إلى مستوى 548.99 نقطة.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 2.7 مليار سهم بقيمة 1.3 مليار دينار عبر تنفيذ 670 صفقة منفذة.
وخلال تعاملات اليوم تم التداول على 36 شركة، ارتفع منها 11
13   شركة، وانخفضت 12 شركة، بينما استقرت أسعار
شركة دون تغيير .
ومن المقرر أن تشهد جلسة غد الخميس، بدء التداول على اسهم مصرف أمين العراق.
تعاملات المستثمرين
 بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق  131 مليون سهم بقيمة بلغت 71  مليون دينار من خلال تنفيذ 28 صفقة على اسهم 8 شركات.
وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق،  13 مليون سهم بقيمة بلغت 13 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 صفقة على اسهم  شركتين.
الشركات الأكثر ربحية
الخير للاستثمار المالي.
المصرف المتحد.
مصرف ايلاف الاسلامي.
الشركات الأكثر خسارة
مصرف الشرق الأوسط .
الخليج للتأمين.
مصرف الاستثمار.

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