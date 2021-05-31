الخميس المقبل : وصول نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الى مطار بغداد

المستقلة /- يتسلم العراق، الخميس المقبل، نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، من أصل مليوني جرعة تم التعاقد عليها مسبقاً.

وقال السفير العراقي لدى الصين، شورش خالد سعيد، في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاثنين، إن “من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الى مطار بغداد الدولي بتأريخ 3/6/2021، ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم”.

وأضاف سعيد، أن “هذه الشحنة هي الأولى من أصل (2) مليون جرعة، علماً أن الجانب الصيني سبق وأن منح العراق (250) ألف جرعة من هذا اللقاح”.