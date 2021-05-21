الخارجية المصرية: الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة والدفع بمسار التسوية السياسية

المستقلة/-أحمد عبدالله/أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الأولوية الآن هى لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على الإجراءات الكفيلة باستقرار الأوضاع على الأرض في قطاع غزة، موكدا أن أعين مصر تنصب على أهمية عدم اغفال أصل وجذور المشكلة الأكبر ألا وهي الدفع بمسار التسوية السياسية

وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار “متبادل ومتزامن” في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة (21 مايو) “بتوقيت فلسطين”

وقال حافظ – في مداخلة تليقزيونية مع قناة (الشرق) الفضائية اليوم الجمعة- أنه مثلما كانت الأولوية العمل على وقف التصعيد وبعد تحقيق وقف اطلاق النار المتبادل والمتزامن في قطاع غزة فجر اليوم يستمر الجانب المصرى فى مواصلة تحمل المسئولية تجاه العمل على اجراءات التنفيذ والاتفاق على الاجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع في المرحلة اللاحقة وبالتالي جاء قرار ايفاد وفدين أمنيين للمناطق الفلسطينية وايضا الى الجانب الاسرائيلي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد سنوات من سرقتها.. عودة 3 جداريات رومانية قديمة إلى بومبي

رياضية

عائلة ميسي تبعده عن برشلونة

اخر الاخبار

الخارجية المصرية: الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة والدفع بمسار التسوية السياسية

اخبار مصر

وصول شحنة مساعدات مصرية لمعبر رفح تمهيدا لتسليمها إلى الجانب الفلسطينى

اخر الاخبار

الجيش السوداني يكشف عن وصول جنود مصريين ومعدات عسكرية إلى أراضيه (صور)

اخر الاخبار

“سرايا القدس”: أفشلنا كل محاولات إسرائيل لفصل القدس والضفة والداخل المحتل

اخر الاخبار

السيسي ينعي سمير غانم: خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل إسعاد الجميع

اخر الاخبار

السيسي ينعي سمير غانم: خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل إسعاد الجميع

اخر الاخبار

بعد اقتحام المسجد الأقصى.. تحذير عاجل من الرئاسة الفلسطينية

اخر الاخبار

الكويتيون يجمعون 1.5 مليون دينار نصرة لفلسطين فى أربع ساعات

اخر الاخبار

إصابة الفنان المصري علي الحجار وزوجته بفيروس كورونا

اخر الاخبار

في السلفادور .. 14 جثة مدفونة في منزل شرطي سابق

اخر الاخبار

وفدان أمنيان مصريان في إسرائيل وغزة لتثبيت وقف إطلاق النار

اخبار فلسطين

 أبرز ردود الأفعال على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

اخبار فلسطين

بعد 11 يوماً من القتال.. الفلسطينيون والإسرائيليون يحصون خسائرهم المادية والاقتصادية

اخر الاخبار

السعودية.. القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

اخر الاخبار

رسميا.. ميسي لايشارك في مباراة برشلونة الأخيرة بالدوري