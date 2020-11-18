الخارجية: القوات الامريكية المتبقية في العراق “غير قتالية”

المستقلة … قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاربعاء، أن القوات الامريكية المتبقية في العراق هي قوات غير قتالية.

و أكد فؤاد حسين أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، فيما وصف الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مساء أمس الثلاثاء، بأنه “هجوم على الحكومة والشعب”.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، “عقدنا اجتماعاً مهماً مع السفير الاميركي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي”، مبينا أن “الحوار اشار الى اعادة انتشار القوات الامريكية خارج العراق واكدنا على جدولة الانسحاب”.

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