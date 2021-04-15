الخارجية الامريكية غاضبة بعد تعرض مطار اربيل للقصف الصاروخي

المستقلة /- عبرت وزارة الخارجية الامريكية ، عن غضبها ، تعقيباً على القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للتحالف الدولي في مطار اربيل .

وذكر المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة على تويتر ، انه غاضب من الهجمات في اقليم كردستان ،وقال :” لقد عانى الشعب العراقي طويلا جدا من هذا النوع من العنف وانتهاك سيادته”.

وكانت داخلية اقليم كردستان اعلنت مساء امس عن استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار اربيل الدولي بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.ان.تي) شديدة الانفجار.

واستهدف مطار اربيل الدولي بعدة صواريخ في منتصف شباط الماضي ، ما اسفر عن مقتل متعاقد مدني واصابة 5 آخرين وجندي امريكي.