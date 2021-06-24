الحوثيون يعلنون شن هجوم بطائرات على معسكر للتحالف قرب الحدود مع السعودية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الخميس، عن استهداف معسكر تدريبي تابع للتحالف العربي في منطقة الوديعة الحدودية مع السعودية بعشر طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر “تويتر”: “تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله”.

وأضاف سريع أن “العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين”.

وأوضح سريع أن العملية نفذت “خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا”.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، التي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا

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