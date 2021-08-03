الحوثيون : التقدم لا يزال مستمرا حتى تطهير آخر شبر من الوطن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن المتحدث باسم جماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، أنه “تمت السيطرة على عقبة القنذع بمديرية نعمان”، مؤكدا أن “التقدم لا يزال مستمرا حتى تطهير آخر شبر من الوطن”.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين: “تمت السيطرة على عقبة القنذع بمديرية نعمان، بفضل الله وصمود وجهود أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية”، مشيرا إلى أن “الانتصار ردع عناصر التكفير من القاعدة وداعش ومن يقف خلفهم من قوى العدوان من السعودي والإماراتي والأمريكي”.

وأضاف يحيى سريع: “تم تطهير مئات الكيلومترات خلال الأربعة أيام من عملية “النصر المبين” بمرحلتها الثانية”، مشيرا إلى أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية يطلون على مديرية بيحان من كافة الجهات، وأصبحت تحت مرمى نيرانهم”.

وأكمل: “نؤكد لشعبنا اليمني العزيز أن معنويات رجالكم من أبناء الجيش واللجان الشعبية عالية، وأنهم على استعداد لمواصلة الجهاد حتى تحرير كافة الأراضي”.

واستطرد المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”: “سيطرنا على شبكة القنذع الاستراتيجية المطلة على جبهتي العبدية ومراد في محافظة مار”

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