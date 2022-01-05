الحوثيون يتهمون التحالف الذي تقوده السعودية بأحتجاز سفينة وقود

المستقلة/- قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين يوم الأربعاء إن التحالف بقيادة السعودية في اليمن احتجز سفينة وقود كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة واقتادها إلى ميناء سعودي.

ولم يصدر تأكيد أو نفي من التحالف حتى الآن.

ويفرض التحالف حصارا على الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون بما في ذلك ميناء الحديدة.

وقال الحوثيون إنهم احتجزوا سفينة شحن إماراتية في البحر الأحمر يوم الاثنين.

وغرق اليمن في مستنقع العنف منذ أن أطاح الحوثيون بالحكومة في صنعاء، مما دفع التحالف للتدخل بعد أشهر في مارس/ آذار 2015 في صراع يُنظر إليه إلى حد بعيد على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

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