الحكومة المصرية تكشف حقيقة غياب الرقابة على أموال الأوقاف

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول غياب الرقابة على أموال الأوقاف بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما انتشر حول غياب الرقابة على أموال الأوقاف.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ ، في جلسته العامة اليوم  فيما قبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم.

وتعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.

وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

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