الحكومة العراقية .. رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل

المستقلة … أكد المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء العراقي احمد ملا طلال ان رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل.

و قال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في بغداد، أن الانباء التي تحدثت حول نية البنك المركزي، طبع عملة جديدة، هي انباء غير صحيحة، لأن ادارة السياسة النقدية للبنك المركزي، إدارة واضحة وتهدف للحفاظ على سعر الصرف.

يأتي هذا التاكيد بعد تداول العديد من الانباء حول تأخر تسليم رواتب الموظفين و ان البنك المركزي العراقي سيلجأ الى طباعة المزيد من العملة لتغطية العجز في تأمين الرواتب.

وبحسب مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد الصفار فأن ان المعلومات التقديرية تؤكد وجود ٨ ملايين شخص في العراق يستلمون رواتب من الدولة بين موظف ومتقاعد ورعاية اجتماعية وغيرهم على الرغم من مطالبة رئيس الوزراء تقديم أسماء بمزدوجي الرواتب لايقاف هذه الحالة.