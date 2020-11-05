الحكومة العراقية تدين الاعتداء على قوات البيشمركة في دهوك

المستقلة/- أدانت الحكومة العراقية الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك.

واكدت رفضها الشديد لهذا الهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية وعدته اعتداءا على سيادة البلاد، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح.

ووعدت أنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقا لأمن وسيادة البلاد.

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