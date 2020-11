الحكومة البريطانية تهاجم نتفليكس بسبب مسلسل “The Crown”

المستقلة/ منى شعلان/ حققت حلقات الموسم الرابع من مسلسل العائلة الملكية The Crown ، نجاحًا كبيرًا ، ونسبة مشاهدة عالية وصلت حتى الآن إلى 29 مليون متابع للحلقات الثلاث التي تم بثها من العمل عبر المنصة العالمية Netflix.

ويكشف الموسم الرابع ، جوانب من حياة الأميرة وما عانته في البلاط الملكي من قيود صارمة انتهت بطلاقها من “تشارلز”،ثم دخولها في علاقات غرامية كان آخرها مع عماد الفايد نجل رجل الأعمال من أصل مصري محمد الفايد، والذي رافقها إلى النهاية المؤلمة حين توفيا في حادث سيارة خلال مطاردة مصوري الباباراتزي لهما في لندن.



وأثار الموسم الرابع من مسلسل The Crown انتقادات واسعة من قبل العائلة الملكية البريطانية ،حيث كشف وزير الثقافة أوليفر دودن عن نيته بالضغط على المنصة لمعالجة ما وصفه بـ “التلفيقات التاريخية” وإضافة عبارة “عمل خيالي وغير مبني على أحداث حقيقية” في بداية حلقات المسلسل الذي ألّفه بيتر مورغان وأنتجته شركة Left Bank Pictures.



وفي حوار له مع إحدى الصحف، قال الوزير “إنه عمل خيالي تم إنتاجه بشكل جيد، لذا كما هو الحال بالنسبة للإنتاجات التلفزيونية الأخرى، يجب على نتفليكس أن تكون واضحة جداً منذ البداية”.

وأكد الوزير عن نيته في التواصل مع المنصة هذا الأسبوع للتحدث معهم حول بعض المخاوف، قائلاً: “نخشى أن جيلاً من المشاهدين لم يعش هذه الأحداث وقد يخطئ في التمييز بين الحقيقة والخيال”.



كما ذكرت تقارير عن مصادر مقربة من العائلة المالكة البريطانية ، فى وقت سابق ، أن العديد مستاءون من الموسم الرابع ، حيث تتناول الحلقات الجديدة من المسلسل الشهير لـ”بيتر مورجان” الزواج بين الأمير تشارلز- يجسد دوره جوش أوكونور- و”ديانا سبنسر” – إيما كورين- وقال كاتب السيرة الملكية بينى جونور لصحيفة The Times of London إن “تشارلز” من المحتمل أن يكون “منزعجًا بشكل لا يصدق” بعرض الموسم الرابع بسبب مشهد يقول فيه عم تشارلز الأكبر اللورد مونتباتن إن العائلة المالكة تشعر بخيبة أمل فى علاقة “تشارلز’ مع ‘كاميلا باركر بولز’ التى تجسد دورها الممثلة إميرالد فينيل والتى هى حاليا زوجة لولى العهد البريطانى ، وتابع “جونور” لصحيفة The TimeS of London أن كاتب العرض والكاتب مورجان قد “اخترع أشياء لصنع دراما باهظة الثمن وغنية جدًا”، وأوضح: “إنها الصورة الأكثر قسوة وظلمًا وفظاعة لجميعهم تقريبًا”.