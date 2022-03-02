الحزن يخيم على السعودية بوفاة عز القحطاني فمن يكون؟

المستقلة /- بعد صراع طويل مع المرض، توفي مشهور مواقع التواصل الشاب السعودي عز القحطاني، في أحد مشافي العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين، ليخيم الحزن على جميع صفحات المواقع، ونعى مغردون القحطاني بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح الجنان، وتصدر هاشتاقً اسم “عز القحطاني في ذمة الله”، مواقع التواصل في السعودية.

عز القحطاني فتي سعودي أطلق عليه “صاحب الروح الجميلة”، عرف بنشر فيديوهاته التي يبث بها الروح الإيجابية والتفاؤل في نفوس متابعيها، وكان يردد دائما عبارة “الحياة حلوة”، رغم ظروفه الصحية الصعبة التي كان يعانيها، ليضرب مثلًا في الصبر وتحمل الآلام والرضى بالقدر.

عز القحطاني عانى من الشلل لأكثر من ست سنوات متواصلة، بسبب خطأ طبي، وكانت أعظم أمنياته أن يجد علاجًا لحالته ويعود لممارسة حياته الطبيعية، وأكد خلال أحد المقابلات التي أجريت معه في برنامج يا هلا الذي تم عرضه على قناة روتانا خليجية ان معاناته بسبب هذا الخطأ الطبي الذي منعه من المشي وسبب له الشلل، رغم ذلك تقبل القحطاني وضعه بروح قوية وبصبر، وكان يبث الايجابية للجميع، وكان أمل صاحب الروح الجميلة كبيرًا بحجم ألمه، فضلا عن اصابته بمرض السرطان حسب ما ذكرت بعض مواقع الأخبار.