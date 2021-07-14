الحدود يودع الدوري العراقي الممتاز

المستقلة/- هبط الحدود بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى، بعد تعادله مع الطلبة (1-1)، اليوم الأربعاء، على ملعب الساحر أحمد راضي بنادي الكرخ، لحساب الجولة الـ37 من الدوري العراقي الممتاز.

وسعى الطلبة لحصد ثلاث نقاط تبعده عن الملحق، حيث تمكن اللاعب وكاع رمضان من تسجيل هدف مبكر، في الدقيقة الثالثة.

وحصل الطلبة على فرص أخرى، أضاعها وكاع رمضان وعلي كريم.

في الشوط الثاني أهدر الفريقان فرصا بالجملة، أخطرها كرة سددها علي قاسم لاعب الطلبة وردها القائم.

واستغل المحترف الإيفواري، عبد الله كوفي، المساحات في دفاع الطلبة ليسدد كرة قوية، اصطدت بقدم المدافع علي لطيف لتستقر في الشباك، معلنة عن هدف التعادل للحدود في الدقيقة 75.

ورفع الطلبة رصيده بذلك إلى النقطة 36، في المركز الثامن عشر، كما ارتفع رصيد الحدود إلى النقطة 31، في المركز التاسع عشر.

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