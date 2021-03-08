الحج السعودية تكشف حقيقة حجز عمرة رمضان على مرحلتين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين 8 مارس/آذار، توضيحا حول ما تردد من أنباء عن الحجز لعمرة رمضان على مرحلتين.

وكانت رسالة تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 – 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 – 30 رمضان) في 15 رمضان.

إلا أن وزارة الحج والعمرة نفت تلك التقارير جملة وتفصيلا، وأعلنت الوزارة أن هذا غير صحيح، وأنها لم تصدر أي تصريح بهذا الخصوص، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وحذرت الوزارة من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق “اعتمرنا” لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، معتبرة أن ذلك “غير مسموح”.

وشددت على أن تطبيق “توكلنا” لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق “اعتمرنا”، وينعكس التصريح في “توكلنا”.

وكشفت عن أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس/آذار الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح “كورونا” غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إصابة الأسد وعقيلته بفيروس كورونا والرئاسة السورية تكشف

اخبار العراق

زحامات بغداد تثير غضب مصطفى الكاظمي

اخر الاخبار

مواضيع إن خضت فيها قد تجد نفسك ملاحقا قضائيا

اخر الاخبار

كيف يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار الذهب؟

اخر الاخبار

تعرف على معاناة مصابي كورونا بعد التعافي

اخر الاخبار

في اليوم العالمي.. مطالبات بوقف جرائم الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية

اخر الاخبار

الكويت.. الشيخ مازن الجراح يسلم نفسه تنفيذا لحكم حبسه

اخر الاخبار

الكويت.. الشيخ مازن الجراح يسلم نفسه تنفيذا لحكم حبسه

اخر الاخبار

أردني يطعن طليقته بـ”مقص” داخل المحكمة بعمان

اخبار مصر

الداخلية المصرية تحسم الجدل حول طلاسم وتعاويذ الساحرة الشريرة في بورسعيد

اخبار مصر

السيسى: المرأة المصرية تحمل ضمير الوطن على عاتقها بعزيمة وهمة

اخبار الاردن

التعليم العالي الأردني يقررعقد امتحانات الجامعات إلكترونيا “عن بعد”

اخبار مصر

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا بقاعدة البحر الأحمر

اخر الاخبار

أبو الغيط يطالب المجتمع الدولي بوضع ضغوط أكبر على الحوثيين

اخر الاخبار

الجيش السوداني يكشف عن مفاجأة خطيرة قادمة من إثيوبيا

اخبار مصر

مصر.. قرار جمهورى بإنشاء مؤسسة جامعية جديدة

اخبار مصر

مصر تنفى السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين 