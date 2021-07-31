الجيش اللبناني يعلن ضبط عدد من معامل تصنيع المخدرات بالبقاع

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الجيش اللبناني عن ضبط عدد من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع، مشيرا إلى إصابة جندي ومقتل مطلوب أثناء مداهمة المواقع.

وجاء في بيان صدر مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش، أنه “قوة من الجيش نفذت السبت، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، عمليات دهم في بلدة حور تعلا – البقاع، وضبطت عددا من معامل تصنيع المخدرات وآلات تستخدم في عمليات التصنيع”.

وأضاف البيان: “خلال عمليات الدهم تعرضت القوة إلى إطلاق نار فأصيب أحد العسكريين، ورد العناصر بالمثل، مما أدى إلى مقتل مطلوب بمذكرات توقيف عدة، منها عمليات سلب مواطنين وخطف، سرقة سيارات، ترويج مخدرات وتعاطيها وإطلاق نار، كما تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين”

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