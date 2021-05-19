الجوية يلحق بالشرطة ويخرج لاعبيه من معسكر المنتخب

المستقلة/- قرر نادي القوة الجوية سحب لاعبيه من معسكر منتخب العراق، بسبب موقف الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم من بطولة الكأس.

ورفضت التطبيعية تأجيل مباريات كأس العراق، التي تقام بالتزامن مع معسكر منتخب أسود الرافدين، الذي يشهد وجود عدد من لاعبي الجوية.

وقال مشرف فريق القوة الجوية علي زغير: “أبلغنا لاعبي فريقنا الكروي المنخرطين بصفوف المنتخب الوطني في معسكر البصرة بالعودة الخميس إلى العاصمة بغداد استعدادا لمواجهة الكأس أمام زاخو”.

واختتم: “جاء ذلك بعد أن اصطدمنا بتعنت غريب من لجنة المسابقات في إيجاد أي حل يضمن حقوقنا في المنافسة العادلة على لقب الكأس”.

وكان الشرطة سبق القوة الجوية وأخطر لاعبيه أيضا بمغادرة المعسكر والعودة إلى الفريق.