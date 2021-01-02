الجمهور يتسبب في إيقاف مباراة بالدوري العراقي

(المستقلة) توقفت مباراة الديوانية والصناعات الكهربائية في الجولة الـ12 من الدوري العراقي الممتاز، بسبب الحضور الجماهيري في ملعب اللقاء.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد، ثم توقفت لما يزيد عن نصف ساعة بعد دقيقة واحدة فقط من بدايتها، بسبب تواجد الجماهير في المدرجات.

وتوقف اللقاء بسبب رفض فريق الصناعات الاستمرار وخرج من أرض الملعب، قبل أن يتم احتواء الموقف ليقرر الحكم سيد كريم، استئناف المواجهة بعد عودة لاعبي الصناعات إلى ارض الملعب من جديد.