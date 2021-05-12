الجماهير تعود إلى الدوري السعودي

المستقلة/- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موافقته على عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية بشكل طبيعي، بداية من الأسبوع المقبل.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا رسميا، يعلن خلاله عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب الرياضية بداية من 17 مايو/أيار الجاري، وبشكل جزئي يصل إلى 40% من سعة المدرجات.

وأكد بيان الاتحاد السعودي، أن وزارة الرياضة قامت بإصدار البرتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية مُجددا، حيث تضمن هذا البروتوكول عدد من الإجراءات الاحترازية المهمة، أبرزها: التباعد وارتداء الكمامات داخل الملاعب وخارجها.

كما يحث بروتوكول وزارة الرياضة السعودية، على السماح لثلاث فئات فقط بدخول المباريات، وهم: المحّصن، أي من حصل على جرعتين من لقاح كورونا، وكذلك المحصن بجرعة أولى، أي الذي حصل على جرعة واحدة فقط من اللقاح.

ويتم السماح أيضا بحضور المباريات من جانب المحصن المتعافي، أي الذي أصيب بالفيروس وتعافى بشرط مرور 6 أشهر على شفائه من الفيروس.

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