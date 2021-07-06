الجزائر: مسؤول صحي ينفى صحة أرقام إصابات كورونا المعلنة في البلاد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، أن “الأرقام المصرح بها عن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد لا تمثل حقيقة الواقع”.

وفي حوار مع برنامج “ضيف الصباح”، أوضح رياض مهياوي، أن ذلك يعود إلى أن “هناك الكثير من المواطنين لا يصرحون بإصاباتهم بالفيروس، ويفضلون عدم الذهاب للطبيب أو المصالح المختصة، ويكتفي باقتناء الأدوية دون عرض نفسه على الطبيب”، لافتا إلى أن “الحصيلة التي تعلنها اللجان المختصة تمثل نتائج فحص pcr فقط”.

وكشف مهياوي أن “الحالة الوبائية ببلادنا غير مطمئنة وتدعو للقلق في ظل تصاعد حالات الإصابة والوفيات خصوصا في عدد من الولايات ذات الكثافة السكانية العالية على غرار ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران”، وأضاف: “لذلك يتوجب علينا دق ناقوس الخطر والبحث عن حلول مستعجلة كضرورة العودة إلى الإجراءات الاحترازية الغائبة -للأسف- في شوارعنا وأسواقنا ومحلاتنا التجارية”.

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