الجزائر.. حل لغز حادثة الإغماء الجماعي والتسمم في شاطئ التنس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن نتائج التحقيقات البيولوجية بخصوص حادثة الإغماء الجماعي والتسمم بشاطئ التنس بولاية الشلف الواقعة غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشر عبر حسابها الرسمي “فيسبوك” “تبعا لنتائج التحقيقات البيولوجية التي تمت مباشرتها على إثر حادثة الإغماء الجماعي والتسمم التي شهدتها إحدى شواطئ بلدية تنس، بولاية الشلف، تنهي وزارة الداخلية إلى علم الرأي العام أن التحاليل التي تم اجراؤها على عينات من مياه الشاطئ، أثبتت تركيزها بمادة “الكلور” المطهرة بسبب الاستعمال المكثف لها من قبل مصالح البلدية في إطار عملية معالجة مياه وادي بوفسوسة الذي يصب في البحر”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصر ترسل 4 طائرات عسكرية للسودان

اخر الاخبار

العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد

اخر الاخبار

ليبيا تعلن وصول الدفعة الثالثة من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

التحالف الدولي يكشف حصيلة القصف على قاعدة عين الأسد غربي العراق

اخر الاخبار

بيان عاجل من البنك الدولي بشأن غزة

اخبار فلسطين

تخوفات من موجة رابعة لكورونا فى فلسطين

اخر الاخبار

هجمات معادية بطائرات مسيرة في منطقة حقل العمر بدير الزور

اخر الاخبار

هجمات معادية بطائرات مسيرة في منطقة حقل العمر بدير الزور

اخر الاخبار

مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا

اخبار العراق

نائب ينتقد ديوان الرقابة المالية لاستمرار الفساد في هيئة الإعلام والاتصالات

رياضية

الأرجنتين تواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

اخر الاخبار

بث مباشر.. سفينة الحاويات البنمية تغادر قناة السويس

اخر الاخبار

مصر تبدأ تنفيذ مبادرة السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروس “سي” في السودان

اخبار العراق

القضاء يصدر حكما بالسجن 10 سنوات على مدير جمرك النجف لتهريبه ادوية

اخر الاخبار

المفوضية تصدر تعليمات تنفيذ قرعة مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2021

اخبار العراق

القانونية النيابية تؤكد تلقيها اجابات حول تعديل المادة 57 احوال شخصية

اخبار العراق

استبعاد 25 مرشحاً من الانتخابات لإدانتهم بجرائم مخلة بالشرف والارهاب